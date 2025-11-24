Santa Bárbara reúne Centro de Operações e reforça combate à dengue

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou nesta terça-feira (18) a reunião do COE (Centro de Operações de Emergência em Saúde – Arboviroses), reunindo servidores de diversas secretarias para fortalecer o planejamento das ações de combate à dengue, chikungunya e outras arboviroses para 2026. O encontro integra o trabalho contínuo do Município no enfrentamento ao Aedes aegypti.

Durante a reunião, foram apresentados a atualização entomo-epidemiológica, o cenário dos casos de dengue e chikungunya no Estado de São Paulo, o balanço das ações de 2025 e o planejamento para 2026, além de iniciativas em andamento por cada membro participante.

O COE foi instituído pelo Decreto nº 7.546/2024, garantindo gestão coordenada em situações de risco epidemiológico. Participam representantes das secretarias de Saúde, Planejamento, Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Justiça e Relações Institucionais, Promoção Social, Educação, Governo, Diretoria de Comunicação Governamental e DAE.

Ações

O Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ), vinculado à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, mantém ações de combate ao mosquito durante todo o ano em todas as regiões da cidade. As atividades são priorizadas em áreas com casos positivos ou aglomerados de casos suspeitos, além de bairros onde o monitoramento entomológico realizado diariamente indica alto índice de circulação de mosquitos, objetivando a remoção de criadouros e orientações à população.

Plano de Comunicação

A Diretoria de Comunicação Governamental, ligada à Secretaria de Governo, já iniciou as ações do Plano de Comunicação 2026 para ampliar a conscientização e orientar a população sobre prevenção, sintomas e condutas corretas contra a dengue. As estratégias incluem conteúdos educativos, alertas em períodos críticos, boletins e divulgação das ações do Município. Os materiais serão compartilhados em redes sociais, rádios, impressos e demais canais oficiais. O mídia kit estará disponível em linktr.ee/saudesbo

Orientações

O Departamento reforça que qualquer recipiente com água parada – como pratos de vasos, garrafas, baldes, caixas-d’água destampadas e calhas entupidas – pode se tornar um criadouro do Aedes aegypti. A orientação é que os moradores reservem 10 minutos por semana para checar possíveis focos em suas residências e recebam os agentes de controle de endemias, devidamente identificados, sempre que houver visita.

A colaboração da população é essencial para que o trabalho preventivo alcance todo o território e reduza o risco de novas infestações. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3463-8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses fica na Estrada da Cachoeira, 1.365, no bairro São Joaquim.

