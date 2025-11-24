Uma rebelião deflagrada por detentos da Penitenciária 3 do Complexo Campinas-Hortolândia provocou um intenso tumulto no fim da manhã desta segunda-feira (24). O motim teria começado por volta das 11h, segundo informações preliminares repassadas por agentes que atuam dentro da unidade.

A Polícia Militar relatou que foi acionada por policiais penais às 11h40, quando a situação já apontava para a necessidade de reforço.

Como medida de contenção, vias no entorno do complexo foram parcialmente interditadas para facilitar o deslocamento das equipes de segurança.

Fumaça chamou a atenção pra rebelião

Logo após o início da rebelião, uma espessa coluna de fumaça tomou o céu e pôde ser vista de diversos bairros de Hortolândia, além de pontos de Campinas e Sumaré. A cena chamou a atenção de moradores e motoristas, que registraram o avanço das chamas a distância.

Até o momento, não há informações sobre feridos, mortos ou as motivações que levaram ao confronto dentro da unidade prisional. As forças de segurança permanecem no local tentando retomar o controle da penitenciária e apurar as circunstâncias que desencadearam o motim.

