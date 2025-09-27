Santa Bárbara recebe “Setembro Surdo – O Amor de uma Comunidade” no domingo

Neste domingo, dia 28, Santa Bárbara d’Oeste será palco de um momento especial de celebração, aprendizado e inclusão. O evento “Setembro Surdo – O Amor de uma Comunidade” acontece no Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni, das 8h30 às 12 horas, com entrada gratuita.

A iniciativa é voltada para toda a população, em especial a comunidade surda, e contará com palestrantes, dinâmicas interativas e um café da manhã, proporcionando troca de experiências, fortalecimento da cultura surda e promoção da inclusão.

Para garantir a participação de todos, o encontro terá acessibilidade em Libras e também em Língua Portuguesa, permitindo que a comunicação seja plena e acessível a diferentes públicos.

O “Setembro Surdo” é realizado pelo Instituto Cultura Libras e conta com apoio da Gestão Desenvolvimento Humano, Panô Libras e Gumbu Kani Produções Artísticas.

Serviço:

Setembro Surdo – O Amor de uma Comunidade

Domingo, dia 28 de setembro, das 8h30 às 12 horas

Local: Anfiteatro Detinha Dagnoni | Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera (térreo), Santa Bárbara d’Oeste/SP

Classificação: Livre

Entrada gratuita

