Piovezan visita obras do Centro Cultural “Tricânico”, no Romano

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quarta-feira (24) as obras de requalificação do Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, localizado no Conjunto Roberto Romano. A visita foi acompanhada pelo vice-prefeito, Felipe Sanches, e pelo secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

A obra avança com execução dos serviços de alvenaria e o levantamento das paredes. O antigo prédio foi demolido para dar lugar a um novo espaço, mais amplo, moderno e funcional. O investimento é de R$ 1,7 milhão – provenientes dos ciclos 1 e 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com contrapartida do Município.

O novo Centro Cultural terá 376 m² de área construída e contará com espaço multiuso, biblioteca, sala da coordenadoria, três salas para atividades complementares, sala de dança, sanitários, copa e sistema de climatização, oferecendo mais conforto e estrutura para o desenvolvimento de atividades culturais e comunitárias.

“Hoje foi dia de visitar as obras espalhadas pela cidade. Uma delas é o novo Centro Cultural ‘Edgard Tricânico’, no Romano. Quando a gente fala em novo, é porque o espaço é totalmente requalificado. O antigo prédio foi demolido para dar lugar a um novo espaço, mais amplo, moderno e funcional. Investimos em Cultura! Não apenas nos eventos, que são referência em toda a região. Mas também nas estruturas, oferecendo espaços acessíveis e multifuncionais, ampliando as oportunidades de uso pela população”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

