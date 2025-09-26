Marcos Caetano cobra conclusão do muro do Cemitério Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos sobre a conclusão do muro de alvenaria do Cemitério do Parque Gramado.

Segundo o parlamentar, moradores da região relatam que a construção do muro não foi concluída, causando insegurança e danos ao patrimônio público. “Atualmente, parte do cemitério encontra-se cercada apenas por alambrado, estrutura que, além de frágil e de fácil violação, não garante a segurança do espaço. Essa precariedade também expõe, de forma desrespeitosa, todos os procedimentos relativos aos sepultamentos, desde os cortejos até a retirada de caixões à vista dos moradores da Rua Miguel Lauro Sacoman, via que faz fundos com o cemitério”, afirma Marcos.

O autor questiona se a prefeitura possui previsão para a conclusão das obras e em qual etapa se encontra a construção. Marcos Caetano também questiona o porquê de a obra não ter tido sequência, mesmo diante de outros dois requerimentos de autoria própria protocolados. “A conclusão do muro de alvenaria é indispensável para garantir segurança, privacidade, dignidade e respeito às famílias que utilizam o espaço, bem como tranquilidade aos moradores da região”, conclui.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (30). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

