Festival Raízes de Santa Bárbara divulga cardápio da praça de alimentação solidária
Leia + sobre diversão e arte
O Festival Raízes de Santa Bárbara 2025 terá uma grande variedade gastronômica nos dias 18 e 19 de outubro no Complexo Usina Santa Bárbara. A Praça de Alimentação será formada por sete instituições sociais do Município, que trarão opções que vão de pratos principais a lanches rápidos e sobremesas.
Foram selecionadas por meio do edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos sete instituições sociais: Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso, Serviço de Assistência Social Meimei, Corporação Musical União Barbarense (COMUB), Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM), Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV), Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança e Associação Vinde à Luz.
O público encontrará delícias como bolo de pote, donuts, salgadinhos, frango frito e pizza individual com a Associação Vinde à Luz. Já o Serviço de Assistência Social Meimei oferecerá lanches de hambúrguer, batata frita, espetos e sorvetes.
A AMEV levará ao evento açaí com adicionais, arroz carreteiro, porções e pastéis diversos, enquanto a Casa da Criança apostará na paella caipira, além de mini pastéis, polenta frita e doces típicos.
Por sua vez, a AMOBAM trará arroz à grega com carne de porco, pastéis, batata chips, cachorro quente e churros. A COMUB servirá parmegiana de frango com arroz e batata, lanches variados e batata frita. Por fim, o Rotary Club Progresso oferecerá lanches de pernil e costela e o tradicional feijão tropeiro (refeição).
Evento
O Festival Raízes de Santa Bárbara 2025, que chega à sua terceira edição, foi ampliado para dois dias: 18 e 19 de outubro, e terá como atrações principais a dupla Matogrosso & Mathias e Bruna Viola, além do tradicional Desfile de Cavaleiros e outras atrações, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.
O Raízes reúne cultura, tradição e música sertaneja. Em sua primeira edição subiu ao palco Mayck & Lyan, enquanto no ano passado o show principal foi com Edson & Hudson, além de apresentações locais que valorizaram a cena regional.
“É pra anotar na agenda! Em 2025 o Festival Raízes ganha mais um dia e acontece nos dias 18 e 19 de outubro no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Para celebrar a nossa cultura e a história da música sertaneja, teremos no dia 18 a dupla Matogrosso & Mathias e no dia 19 a cantora Bruna Viola. Boa música, boa gastronomia e a nossa gente em um dos cartões-postais da nossa cidade. Este é o Festival Raízes. Todo mundo convidado”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.
Confira detalhes do cardápio:
– Associação Vinde à Luz
Bolo de Pote
Donuts no Palito
Geladinho Gourmet
Salgadinhos Fritos | 15 unidades (Coxinha, Bolinha de Queijo ou Croquete de Carne)
Frango Frito (porção)
Frango Frito, arroz, vinagrete e farofa (refeição)
Pizza (individual)
– Serviço de Assistência Social (Meimei)
Lanche de Hambúrguer de Costela (Pão brioche, hambúrguer de costela, alface, queijo cheddar)
Lanche de Hambúrguer de Linguiça (Pão francês, hambúrguer de linguiça, alface, queijo mussarela)
Batata Frita (porção)
Combo: Lanche (a escolha) + Batata Frita
Espeto: Carne, Frango, Queijo Coalho, Vegetariano e Linguicinha Defumada
Espeto (a escolha), Arroz, Vinagrete e Farofa (refeição)
Sorvete: Moreninha, Morango e Chocolate Branco
Geladinho Gourmet: Paçoca, Ninho com Nutella, Mousse de Limão e Ovomaltine
– Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV)
Açaí 300g (com 3 adicionais)
Açaí 500g (com 3 adicionais)
Adicionais: Morango, Banana, Leite Condensado, Leite em Pó e Paçoca
Arroz Carreteiro (refeição com arroz, bacon, calabresa, pimentão, coentro e salsinha)
Calabresa (porção)
Mandioca (porção)
Combo: Arroz Carreteiro + Porção de Calabresa ou Mandioca
Pastel: Carne, Queijo e Frango com Requeijão
– Associação de Beneficência e Educação (Casa da Criança)
Mini Pastel (16 unidades): 8 Carne e 8 Pizza
Polenta Frita (porção)
Doces Típicos (cocada branca, cocada queimada, coquinho, quebra queixo, maçã do amor)
Morango no Palito com Chocolate
Paella Caipira (individual)
– Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM)
Pastel: Carne, Queijo e Pizza
Batata Chips
Cachorro Quente
Arroz à grega, carne de porco, vinagrete e farofa (refeição)
Combo: Batata Chips + Cachorro Quente
Churros: Doce de Leite e Brigadeiro
Churros de Nutella
– Corporação Musical União Barbarense (COMUB)
Lanche: Kids (Pão brioche, 1 hambúrguer de carne bovina e 1 fatia de queijo cheddar)
Lanche: Burguer com Batata Frita (Pão brioche, 2 hambúrguer de carne bovina, 2 fatias de queijo cheddar e molho barbecue)
Lanche: Bacon com Batata Frita (Pão brioche, 2 hambúrguer de carne bovina, 2 fatias de queijo cheddar, bacon e molho barbecue)
Lanche: Salada com Batata Frita (Pão brioche, 2 hambúrguer de carne bovina, 2 fatias de queijo cheddar, tomate, alface americana, cebola roxa e molho barbecue)
Batata Frita (porção)
Batata Frita com Cheddar e Bacon (porção)
Parmegiana de Frango, com Arroz e Batata Frita (refeição)
– Rotary Club Progresso
Lanche de Pernil
Lanche de Costela
Feijão Tropeiro (refeição)
Serviço:
Festival Raízes de Santa Bárbara 2025
Dia 18 de outubro (sábado), das 16h às 23h59
Matogrosso & Mathias
Dia 19 de outubro (domingo), das 12h às 22h
Bruna Viola
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP