“Programa Cuidar” entrega kits a 118 mães de Hortolândia em setembro

Iniciativa da Prefeitura já beneficiou aproximadamente 5,2 mil mamães e bebês até o momento

Neste mês de setembro, 118 futuras mamães – três delas grávidas de gêmeos receberam os kits de maternidade distribuídos mensalmente pela Prefeitura, por meio do “Cuidar: Programa de Atendimento à Gestante”. Com os 121 kits entregues nesta quarta-feira (24), já chega a 5.194 o total entregue, desde outubro de 2022 até agora. Os dados são da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, uma das pastas participantes desta iniciativa intersetorial.

Durante a cerimônia de entrega dos itens às famílias, realizada no auditório da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Marleciene Priscila Presta Bonfim, no Remanso Campineiro, duas integrantes do Projeto “Amigos do Peito” acolheram as mamães e os familiares e passaram informações importantes nesta fase da vida. O Projeto da Secretaria de Saúde é vinculado ao “Cuidar”.

A pediatra Marta Hirayama ressaltou a importância do aleitamento materno. “O kit não é somente um bem material. É um gesto de amor para com cada uma de vocês. Alguém pensou e selecionou cada item. Este é um símbolo. Mesmo recebendo hoje este kit, é importante que vocês continuem indo às consultas de pré-natal, em cada unidade. Elas só terminam quando nasce o bebê. Aí tem os cuidados com o bebê – a mamada, o cordão umbilical, as vacinas – e também com a mãe, como o planejamento familiar para que não tenha em seguida um novo bebê sem planejar. Tem todas as questões da amamentação, que é muito importante, que é o bem mais preciso para o filho de vocês”, afirmou a profissional.

Amamentar

Já a cirurgiã dentista Débora Hoffman ressaltou a conexão do ato de amamentar com o desenvolvimento de importantes habilidades por parte da criança.

“A amamentação desenvolve a musculatura facial. É este exercício que leva à melhor mastigação e à fala”, ensinou ela, informando ainda sobre a possibilidade da amamentação utilizando um copinho, em casos em que a mamada direta no peito mostra-se inviável. Débora orientou a todos que, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), há profissionais preparados para orientar sobre a retirada, o armazenamento e a oferta do leite materno no copinho, se for esta a opção possível. Também reforçou a importância de manter atualizada a carteira de vacinação da criança e as consultas com pediatras.

A primeira dama e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, representou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, que estava em outra agenda na capital paulista.

“Este programa nasceu da preocupação de ser um guia para trabalhar essas questões de Governo, de chegar positivamente nas casas de vocês. Tem o apoio da Câmara, que assinou a favor e apoiou. É importante que vocês ouçam essas orientações sobre amamentação, vacinação, onde buscar um melhor atendimento, quando necessário”, afirmou a secretária.

Programa

O secretário adjunto de Inclusão e Desenvolvimento Social, Gérson Ferreira, ponderou que o Programa não se encerra no pré-natal, mas que atende as crianças até os três anos de vida, bem como as mamães, mobilizando não somente a assistência social e o SUS (Sistema Único de Saúde), mas diversas secretarias municipais. “É um programa para cuidar das pessoas em Hortolândia”, afirmou o gestor.

Uma das atendidas em setembro foi a gestante Jaine Roberta Basílio, de 27 anos, grávida das gêmeas Alícia e Cecília. Moradora do Jd. Santa Fé e com 31 semanas de gravidez, ela veio acompanhada da mãe e recebeu um kit para cada bebê.

Outra mamãe beneficiada foi Cassandra Gonçalves de Sena, de 24 anos, à espera da terceira filha, a garotinha Milena. Com 33 semanas de gestação, ela passou a morar em Hortolândia, no Jd. Boa Esperança, em março deste ano, vinda de Sumaré. “É a primeira vez que eu recebo um kit assim. Gostei muito daqui. Passei por atendimento odontológico e recebi orientação sobre a amamentação. O posto é muito bom e o kit vai me ajudar muito, pois não precisarei comprar banheira e outros itens”, afirmou ela, ao lado da filhinha Melissa, de 2 anos. A mais velha, Manuelly, de 6 anos, ficou na escola.

Saiba mais

Além de entregar o kit com roupinhas, fraldas, mamadeiras, mantas, banheira e outros itens úteis ao recém-nascido, a Prefeitura acompanha e orienta as futuras mamães e seus bebês, durante todo o pré-natal e o puerpério; monitora o ingresso da criança na creche e ainda auxilia membros da família que precisam se capacitar para ingressar no mercado de trabalho ou conseguir uma renda extra.

