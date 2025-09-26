Festival da ‘Escola de Vôlei’ terá presença da medalhista Fofão em Sumaré

Evento neste sábado (27) tem jogos, entrega de certificados e homenagem à ex-jogadora do Brasil

Leia + sobre esportes

O Projeto Escola de Vôlei realiza, neste sábado, dia 27, o seu Festival de Encerramento, reunindo alunos, familiares e comunidade local em uma manhã de celebração, aprendizado e inspiração. O evento será realizado das 8h às 12h, no Núcleo 2 – Etec/Fatec, localizado na Rua Rafael Rossi, 197 – Jardim Luiz Cia, em Nova Veneza (SP).

Com o objetivo de marcar o encerramento das atividades do projeto em 2025, a programação contará com jogos amistosos entre os participantes, entrega de medalhas e certificados de participação, além de uma presença mais que especial: Hélia Souza, a Fofão, ex-levantadora da seleção brasileira e medalhista olímpica, participará do evento como convidada de honra. Fofão é um dos maiores nomes da história do vôlei nacional, tendo representado o Brasil em cinco edições dos Jogos Olímpicos e conquistado o ouro em Pequim 2008. Durante o festival, ela será homenageada e terá a oportunidade de interagir com os alunos, compartilhando um pouco de sua trajetória no esporte de alto rendimento.

O Projeto Escola de Vôlei é uma iniciativa da SANOVA, de Nova Veneza, idealizado e coordenado pelo professor Hugo Jasiulionis, com aprovação pela Lei de Incentivo ao Esporte. A ação conta com o patrocínio da Adere Produtos Adesivos e da Buckman Chemistry.

Mais do que ensinar técnicas e fundamentos do vôlei, o projeto tem como missão formar cidadãos por meio do esporte, promovendo valores como disciplina, respeito, cooperação e trabalho em equipe.

SERVIÇO:

Festival de Encerramento – Projeto Escola de Vôlei

Data: 27 de setembro (sábado)

Horário: das 8h às 12h

Local: Núcleo 2 – Etec/Fatec | Rua Rafael Rossi, 197 – Jd. Luiz Cia – Nova Veneza/Sumaré.

Atividades: Jogos amistosos, entrega de medalhas e certificados, presença da medalhista olímpica Fofão

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP