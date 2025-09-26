Caps AD de Americana faz palestra sobre saúde emocional a atiradores do TG

O Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) Nova Vida, vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana, promoveu nesta terça-feira (23) uma palestra sobre saúde emocional para os atiradores do Tiro de Guerra do município. A iniciativa integra as ações do Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio e valorização da vida.

O encontro abordou temas como autocuidado, prevenção e resiliência, além de incentivar o diálogo sobre saúde mental entre os jovens. A palestra foi conduzida pelos psicólogos Natácia Cristina dos Santos Pratta e Vinícius Torre Almeida, que destacaram os impactos das redes sociais no bem-estar psíquico e a importância das atividades físicas na promoção da saúde integral.

Para Natácia, a atividade foi uma oportunidade de promover reflexões. “Conscientizar os atiradores sobre o cuidado com a saúde emocional é uma forma de fortalecer a autonomia deles diante das pressões do dia a dia. Precisamos naturalizar o diálogo sobre sofrimento psíquico e mostrar que pedir ajuda é um ato de coragem”, afirmou a psicóloga.

Prevenção

A diretora da Unidade de Atenção Especializada, Ana Rúbia Soares de Andrade, também ressaltou o papel da rede pública na prevenção em saúde mental. “Ações como essa ampliam o acesso à informação e fortalecem o vínculo da comunidade com os serviços de saúde. É fundamental levar esse tipo de conteúdo aos jovens, especialmente em espaços como o Tiro de Guerra, que reúnem futuros líderes e agentes de transformação”, disse.

A palestra integra uma série de atividades realizadas pela Secretaria de Saúde ao longo de setembro, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da escuta ativa, da empatia e do acolhimento nas redes de apoio emocional.

