Americana recebe 7ª etapa do Torneio Ranking de Tênis de Mesa neste sábado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, realiza neste sábado (27) a 7ª etapa do Torneio Ranking de Tênis de Mesa de Americana, competição que reúne atletas de diferentes idades e níveis técnicos no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

O evento começa às 8h, é aberto ao público e será disputado no Centro Municipal de Treinamento de Tênis de Mesa. As inscrições serão feitas no local, no início da competição.

As partidas se estendem ao longo do dia, movimentando o espaço esportivo com jogos em várias categorias:

Categoria A (Principal): sem limite de idade

Categoria B (Intermediário): jovens acima de 16 anos

Categoria C (Iniciantes): adolescentes até 15 anos

Categoria D (Infantil): crianças até 12 anos

Segundo o secretário de Esportes, Márcio Leal, a iniciativa é fundamental para o calendário esportivo municipal. “O tênis de mesa tem crescido bastante em Americana, e as conquistas nos Jogos Regionais mostram como a modalidade está cada vez mais forte. O Torneio Ranking valoriza os atletas locais e abre espaço para quem deseja iniciar no esporte. Ficamos felizes em ver o Centro Cívico sendo palco desse desenvolvimento.”

O professor Maurel Luchiari destacou o clima positivo da competição. “O Ranking é uma ótima oportunidade para os jogadores se desafiarem e evoluírem dentro de quadra. Além da disputa, há um clima de confraternização, o que ajuda a fortalecer ainda mais o tênis de mesa em nossa cidade.”

