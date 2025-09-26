Mentorias da Suzano ampliam horizontes de estudantes de Americana

Iniciativa realizada em parceria com o Instituto Joule conecta colaboradores(as) voluntários(as) da empresa a jovens do Ensino Médio, promovendo trocas que transformam trajetórias

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, celebra o encerramento de mais uma edição do programa de mentorias “Contribuindo para o Futuro”, realizado em parceria com o Instituto Joule. A iniciativa alia aprendizado técnico e inspiração para o futuro, com a missão de fortalecer a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho e abrir portas para jovens talentos.

Por meio de mentorias individuais e coletivas, colaboradores(as) voluntários(as) da companhia apoiam estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Médio, promovendo aprendizado, trocas e conexões que vão além da sala de aula. Nesta edição, participaram do programa 15 alunos da Escola Estadual Professor Wilson Camargo, de Americana.

A iniciativa reflete os valores da companhia. “Quando dizemos que na Suzano somos ‘gente que inspira e transforma’, estamos falando de projetos como o “Contribuindo para o Futuro”, que conecta nossos colaboradores e colaboradoras a jovens estudantes em um processo de troca genuína. Mais do que orientar sobre carreira, buscamos ampliar repertórios, derrubar barreiras e criar caminhos de futuro mais inclusivos e acessíveis. Ao criar oportunidades e transformar trajetórias, reforçamos nosso compromisso de gerar e compartilhar valor para todos os públicos”, destaca Adriano Martins, coordenador do Programa Voluntariar da Suzano.

Durante 16 semanas, os(as) jovens participaram de mentorias quinzenais, presenciais e on-line, abordando temas essenciais para o desenvolvimento integral, como missão pessoal, inteligência emocional, habilidades técnicas e comportamentais, construção de marca profissional, elaboração de currículo e perfil no LinkedIn, além de simulações de entrevistas de emprego. Os encontros também abordaram temas como carreira, liderança, empatia e relacionamento interpessoal, auxiliando os(as) estudantes na construção de um plano de vida e carreira e ampliando o networking. Os(as) jovens ainda tiveram a oportunidade de visitar a unidade da Suzano em Limeira, vivenciando de perto a rotina industrial e conhecendo a cadeia de produção de papel.

O programa se alinha ao compromisso da empresa de contribuir para a melhoria das condições de vida nas regiões onde atua, com a meta de ajudar a tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030. A inserção profissional de jovens é um dos pilares fundamentais para alcançar esse objetivo. Os(as) estudantes participantes são selecionados(as) com base em critérios que priorizam o apoio a jovens em situação de vulnerabilidade sociais, promovendo a equidade e inclusão.

Transformação de trajetórias

Para os(as) jovens, a experiência vai muito além da orientação profissional. “Estou muito feliz por participar desse programa de mentoria da Suzano. Com certeza é uma oportunidade valiosa de aprendizado sobre o mercado de trabalho e de crescimento profissional. Também tive a oportunidade de visitar a unidade de Limeira e ver de perto como funciona a fabricação do papel. Foi uma experiência que vou guardar para sempre”, contou a aluna Lohaine Vilela, de 17 anos.

Jheniffer Bobato, de 16 anos, destaca que conhecer iniciativas que promovem educação, reduzem desigualdades e incentivam o protagonismo jovem fazem enxergar ainda mais possibilidades para o futuro. “Tenho a certeza de que conhecimento transforma e que cada passo, por menor que pareça, faz parte de um caminho com propósito”, destacou.

O impacto também é sentido pelos(as) mentores(as) voluntários(as). “Durante essa jornada, tive o privilégio de ser mentora do João, um jovem extremamente dedicado e curioso, o que permitiu grandes trocas e aprendizados. Praticar o voluntariado é uma forma poderosa de gerar impacto social, mas também de crescer pessoal e profissionalmente. É inspirador ver como pequenas contribuições podem abrir novos caminhos e transformar perspectivas. Iniciativas como essa aproximam pessoas e constroem um futuro mais justo e colaborativo”, afirmou Isabelly Ribeiro, analista de Colheita Florestal Pleno da Suzano.

O “Contribuindo para o Futuro” integra o Voluntariar, programa de voluntariado corporativo da Suzano que incentiva colaboradores(as) a atuarem em ações sociais e de cidadania. A parceria com o Instituto Joule fortalece a diversidade e inclusão no mercado de trabalho, preparando jovens para novos desafios e oportunidades.

A iniciativa reforça o compromisso da Suzano com o desenvolvimento das comunidades onde está presente, celebrando os 150 anos de Americana com ações que valorizam a educação, a cultura e o protagonismo juvenil.

 

