A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira, 14 de outubro, a 37ª Reunião Ordinária de 2025, a partir das 14 horas. A Ordem do Dia traz três projetos de lei e cinco moções que serão apreciados pelos vereadores, com votações nominais e quórum de maioria simples.

O primeiro item da pauta é o Projeto de Lei nº 132/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a celebrar convênios com outras cidades do Estado de São Paulo visando à cooperação técnica para a atenção à fauna silvestre.

Também será votado o Projeto de Lei nº 100/2025, de autoria do vereador Alex Dantas, que institui no município a chamada “Lei Felca”. O texto estabelece medidas de prevenção, enfrentamento e conscientização sobre crimes de pedofilia e sobre a sexualização infantil.

Outro projeto em pauta é o de nº 110/2025, apresentado pelo presidente da Câmara, vereador Júlio César Kifú, que dispõe sobre a inclusão do evento “Circuito da Alegria – The Brothers” no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Na segunda parte da reunião, os vereadores analisam cinco moções de aplauso. A primeira, de autoria do vereador Juca Bortolucci, homenageia Tomas Lucas, idealizador da Festa Amor à Criança Especial, que chegou à sua 25ª edição no final de setembro. A segunda, apresentada por Rony Tavares, manifesta aplauso ao atleta barbarense Lucas de Oliveira Ribeiro, o Lucão, pelo sucesso e conquistas em sua carreira de 16 anos no futebol profissional.

Em seguida, o vereador Paulo Monaro propõe duas moções: uma pelos 30 anos do Kumon Instituto de Educação – Unidade Centro de Santa Bárbara d’Oeste e pelo trabalho do professor Joel Firmino; e outra ao senhor Juraci Máximo Leão, em reconhecimento à sua trajetória esportiva, profissional e pessoal. Já o vereador Tikinho TK apresenta moção de aplauso a Flávio Gatto, destacando sua atuação como operador de drones.

A sessão será realizada no Plenário “Dr. Tancredo Neves”, na sede do Legislativo, o Palácio 15 de Junho, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

