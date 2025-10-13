Drogas e máquinas de jogos de azar apreendidas em bar de Sumaré

Ocorrência da PM envolve tráfico de entorpecentes e exploração de caça-níqueis no Jardim Nova Esperança

Policiais militares apreenderam drogas e máquinas caça-níqueis em um bar de Sumaré no final de semana. Dois homens acabaram presos pela PM acusados de tráfico de drogas e exploração ilegal de jogos de azar no Jardim Nova Esperança.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por uma mulher que denunciou a venda de drogas em um bar localizado na Rua José Augusto de Oliveira. Segundo relato, um homem entregava entorpecentes a clientes em troca de dinheiro.

Ao se aproximarem do bar, os policiais identificaram forte odor de maconha e avistaram dois homens tentando fugir do local. Ambos foram abordados e um deles estava com dinheiro, confessando a participação no tráfico, enquanto a funcionária do bar admitiu conhecer a prática, mas não colaborava. Outro homem também assumiu envolvimento no comércio de drogas.

Apreensão drogas

Durante a ação, a PM apreendeu 2,334 kg de cocaína, 0,068 kg de cocaína, 0,114 kg de maconha, 0,020 kg de crack, R$ 278,25 em dinheiro, 4 aparelhos de telefone celular, uma maquininha de cartão e um caderno de anotações ligados ao tráfico.

Durante as buscas, foram localizadas 11 máquinas de caça-níqueis ligadas, porém sem jogadores. A Polícia Civil foi acionada, e a perícia realizou apreensão dos HDs das máquinas e destruição dos equipamentos no local. Além disso, foram apreendidos R$ 102,00 encontrados nas máquinas.

Dois dos abordados permaneceram presos, e toda a ocorrência foi registrada no plantão policial. A assessoria do 48º BPM-I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) informou que a ação “reforça o trabalho conjunto das forças de segurança em coibir tráfico de drogas e exploração ilegal de jogos de azar em Sumaré, garantindo mais segurança à população”.

Mais notícias da cidade e região