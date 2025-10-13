A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entregou oficialmente no sábado (11) a EMEI “Profª Rosangela Aparecida Vendramel Pereira”, no Conjunto dos Trabalhadores. A unidade, anteriormente denominada “Zelinho”, foi ampliada em investimento de R$ 400 mil possibilitando a criação de novas vagas para a Educação Infantil.

A escola atenderá 30 alunos de maternal 1 e 2 e dispõe de novas salas de aula e novas estruturas como solário, instalação de cubas para banho, novo mobiliário, telhado com telhas metálicas termoacústicas, além de ampla área externa, com jardim sensorial, pergolado em madeira e horta para atividades.

“Santa Bárbara d’Oeste ganha a partir desta semana uma nova unidade da rede municipal de ensino. A EMEI ‘Profª Rosangela Aparecida Vendramel Pereira’ foi pensada e preparada com muito carinho pela nossa equipe. Incorporamos o terreno ao lado e aumentamos consideravelmente o espaço para as atividades das nossas crianças.

A Emei ‘Rosangela’ se soma a outras tantas ações executadas nos últimos anos. Geramos milhares de vagas de creche, fizemos a maior contratação de profissionais da Educação na história e temos uma posição de destaque em estudos e avaliações. E o nosso trabalho continua. Toda e qualquer obra entregue nos enche de orgulho. Mas, quando falamos em Educação, o sentimento é mais do que especial”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

“Mais uma vez abrimos as portas para o futuro, entregando uma nova unidade que atenderá as nossas crianças. Vivemos uma manhã emocionante em que pudemos homenagear a professora Rosângela e lembrar do quanto sua atuação foi importante em nossa rede. Sua trajetória permitiu semear o menor no coração de todos. Agradecemos a presença de cada um e desejamos que Deus ilumine este novo espaço”, acrescentou o vice-prefeito Felipe Sanches.

“Pensamos este espaço com muito carinho, seguindo aquilo que temos em nossa rede municipal e também lembrando o trabalho que a Rosangela fazia em nossa rede. Sempre fez questão de olhar o caderno de seus alunos e se mostrava preocupada com o atendimento de cada um. Para nós é motivo de muito orgulho denominar esta escola com o seu nome”, completou a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

Prestigiaram também a entrega oficial da escola os secretários Patrícia Marques de Martino (Chefe de Gabinete), Joel Cardoso (Governo), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Rodrigo Maiello (Gestão Estratégica), Cléber Canteiro (Meio Ambiente), os vereadores Alex Dantas, Esther Moraes, Juca Bortolucci, Marcelo Cury e Rony Tavares, além de servidores da Secretaria Municipal de Educação e familiares da professora Rosangela Aparecida Vendramel Pereira.

