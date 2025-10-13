O vereador André Faganello (Podemos) é autor de um projeto de lei em Nova Odessa que pretende assegurar aos usuários dos serviços prestados pela Coden Ambiental o direito à instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro de seu imóvel.

A proposta prevê que os consumidores – proprietários ou inquilinos – podem solicitar o equipamento e a Coden Ambiental tem o prazo máximo de 30 dias para providenciar a instalação. Além disso, as despesas decorrentes da aquisição do equipamento eliminador de ar e de sua instalação ficam por conta do munícipe solicitante.

Conforme a propositura, os aparelhos devem ter sua capacidade técnica devidamente aprovada pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) ou por órgão com competência reconhecida. É prevista a divulgação da lei ao consumidor, por seis meses, através das contas mensais de água.

Benefício do projeto

De acordo com o vereador, é um benefício para que os consumidores tenham uma maior exatidão na medição do consumo de água e, assim, evitar cobranças indevidas. “A medida busca aperfeiçoar a prestação do serviço público essencial de abastecimento de água e resguardar o direito dos consumidores, sem interferir na estrutura administrativa da concessionária nem impor ônus ao erário”, explica.

Faganello argumenta que o projeto possui entendimento favorável do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que reconheceu conteúdo semelhante no município de Catanduva. “É direito do cidadão consumidor solicitar a instalação do equipamento eliminador de ar, desde que arque com os custos correspondentes”, reforçou. Isso, segundo ele, mantém a lei constitucional e não prejudica as finanças da Coden Ambiental.

O projeto foi protocolado na sexta-feira (10) e está tramitando na Câmara Municipal, passando pelas comissões internas do Poder Legislativo antes de ir para votação plenária. Caso seja aprovado pelos vereadores, segue para sanção do Poder Executivo e entrar em vigor.

