A Santa Casa de Chavantes, responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dona Rosa em Americana, divulgou o resultado do processo seletivo para contratação de profissionais na unidade de saúde. Os selecionados para participar das etapas 3 e 4 do processo seletivo devem comparecer neste sábado (20) à Faculdade de Americana (FAM), localizada na Rua Pedro Perissinoto, nº 132, Loteamento Residencial Industrial João Santarosa.

A lista com os resultados dos aprovados está disponível no site da Santa Casa de Chavantes: https://santacasachavantes.org/, no documento intitulado “EDITAL 001_2024 – UPA DONA ROSA – PROVA E ENTREVISTA”.

As etapas do processo seletivo consistem em uma prova de conhecimentos gerais e redação, que terá duração máxima de 1h. Após o término da prova, o candidato deve permanecer no local para realização da entrevista.

No dia, o candidato deverá levar uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta com tubo transparente, documento original com foto e máscara, devendo chegar com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário estabelecido.

As contratações seguirão o método da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Entre as vagas ofertadas estão: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Enfermeiro, Farmacêutico, Supervisor Administrativo e Técnico de Enfermagem.

Solidariedade:

Os candidatos podem levar uma doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que será destinada a famílias carentes e de baixa renda no Município de Americana. No local, os colaboradores da Santa Casa de Chavantes receberão as doações para o devido armazenamento e posterior entrega.