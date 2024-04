Veja onde comprar ingressos pra Rio Branco x XV de Jau

Americana tem 10 pontos de vendas de ingressos antecipados

para o confronto do Rio Branco contra o XV de Jaú no próximo sábado no estádio Décio Vitta. A expectativa é de casa cheia para a partida que pode garantir o Tigre muito perto do acesso para a Série A3 no ano que vem. Na fase anterior, o Rio Branco praticamente garantiu a passagem ao vencer em casa a primeira partida por 3 a 1. Agora, a diretoria e o time apostam muito na torcida.

Leia + Sobre todos os Esportes

ARQUIBANCADA: 10 REAIS

CATIVA: 20 REAIS

Os pontos de venda para o jogo de sábado são:

* Estádio Décio Vitta ( Avenida Carminé Feola, 1073 – Jardim Sao Domingos, Americana)

* Sede Nautica (Avenida Comendador Thomáz Fortunato, 1965 – Chácara Letônia, Americana)

* ⁠Supermercado Paraná (Avenida. Abdo Najar, 1256 – Cidade Jardim I, Americana)

* ⁠Colégio Ilimit (Rua Benjamin Constant, 267 – Centro, Americana)

* ⁠Pastelaria do Chico – Mercadão Municipal (Rua Anhanguera, 55 – Nova Americana, Americana)

* ⁠Bar do BOB (Rua das Acácias, 260 – Jardim Sao Paulo, Americana)

* Loja Z Sport (Rua Heitor Penteado, 154 – Centro, Americana)

* Mercearia do Queiroz (Rua Florindo Cibin, 109 – Vila Medon, Americana)

* Clínica Vital Vida (Avenida Affonso Arinos, 641 – Antônio Zanaga II, Americana)

No dia da partida os ingressos voltam ao preço normal.

Arquibancada: Inteira R$ 20,00 – Meia R$10,00.

Cativa: Inteira R$ 40,00 – Meia R$ 20,00.

Pessoas com PCD, autistas e crianças até 12 anos são isentas de cobrança de ingresso.

Torcedores com a camisa do Rio Branco Esporte Clube, Sócios da Sede Nautica, Estudantes com carteirinha de estudante, idosos acima de 60 anos e Acompanhantes de PCD e autistas pagam meia entrada.

Os ingressos estão liberados também estão disponíveis através do site: https://www.totalticket.com.br/evento/23379

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP