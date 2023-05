Santa Casa de Santa Bárbara terá aumento de R$8 milhões no repasse anual

O repasse da prefeitura municipal de Santa Bárbara d’Oeste para a Santa Casa de Misericórdia terá um aumento, a partir deste mês, de aproximadamente R$8 milhões. A proposta, de autoria do poder executivo, foi aprovada nesta quarta-feira, em sessão extraordinária, na Câmara Municipal. Com o aumento aprovado, a Santa Casa passará a receber, anualmente, o valor de R$58 milhões. Em 2022, a unidade de saúde recebeu aproximadamente R$50 milhões de repasse.

O valor total contém fundos provenientes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do município, da Secretaria Estadual da Saúde e do Fundo Municipal de Saúde. Segundo projeto, o valor mensal investido através da Santa Casa será de até R$ 4.862.310,74.

VOTAÇÃO. O líder do grupo de oposição ao governo na Câmara, o vereador Eliel Miranda (PSD), durante seu discurso sobre o projeto, aos gritos, criticou o aumento que será aplicado na saúde e questionou a ação dos próprios vereadores acerca da fiscalização realizada por eles. A fiscalização é a principal função de um vereador. “Senhoras e senhores, R$58 milhões depois de R$50 milhões, a próxima é quanto? R$70 milhões?”, questionou.

Já o vereador – também de oposição -, Isac Motorista (Republicanos) elogiou a ação do governo. “Eu fico feliz por esse repasse sim, porque a Santa Casa precisa de dinheiro para atender a população”. Ainda, Isac elogiou o presidente da Santa Casa, Aparecido Donizetti Leite. “Eu parabenizo o Leite, o Leite sempre fez um trabalho muito bom na Santa Casa e tem atendido todos os vereadores”, disse Isac.

No projeto enviado à Câmara, os dados descritos trazem detalhes dos investimentos previstos ao longo do ano. A matéria pode ser consultada aqui.

O projeto foi aprovado por unanimidade, ou seja, com a aprovação de todos os vereadores presentes.