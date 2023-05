Os serviços de zeladoria seguem rotineiramente em Santa Bárbara d´Oeste com diversas frentes de trabalho. A Prefeitura executou nos últimos dias a conservação da estrada de acesso às chácaras Beira Rio, estrada de acesso ao Cemitério do Campo, Rua José de Campos, no Recreio Paraíso e Rodovia Ernesto de Cillo, no Recanto Solar.

A equipe de pavimentação asfáltica atuou na recomposição de massa asfáltica na nova canaleta construída no cruzamento das ruas Rússia e Portugal, no Jardim Europa e na Rua Riachuelo, no Centro. Outra frente de trabalho realizou a manutenção de boca de lobo e instalação de nova grade na Rua Carijós, no São Francisco.

A capinação foi executada na Avenida Prefeito Isaías Romano, ruas Suíça e Espanha, no Jardim Europa, Avenida Santa Bárbara, ruas Arnaldo Alcântara de Oliveira, Deocleciano Francisco de Souza e Jordão Barbosa, no Terrazul. Os serviços seguem nos próximos dias, conforme cronograma.