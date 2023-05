Teatro Municipal recebe Alma Boa- Uma Parábola Chinesa

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, na próxima sexta-feira (05),

às 20h, a apresentação gratuita da nova temporada de “Alma Boa – Uma Parábola Chinesa”. O espetáculo será encenado pela Cia. Histriônica de Teatro, que completa 10 anos de estrada. O projeto “Circulação ALMA BOA” é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A montagem parte do estudo do teatro épico e do pensamento científico para construção de uma reflexão comum ao grupo de atores e a Bertolt Brecht, autor da pergunta “Uma pessoa consegue ser boa no mundo como está organizado?”, lançada na parábola de Setsuan, uma pequena cidade chinesa criada pelo dramaturgo.

A sinopse apresenta um mundo que não pode permanecer como está e precisa ser destruído, a não ser que se encontre ao menos uma alma boa que o justifique. Então, três Deuses são enviados à Terra para encontrar essa alma boa. O trio está prestes a desistir quando é ajudado por Chen Te, uma mulher que cumpre todos os requisitos que procuram, exceto por um: o trabalho como profissional do sexo. Eles então decidem ajudá-la com uma quantia em dinheiro para que a mulher mude de vida e seja, enfim, a tão procurada alma boa. Contudo, ao abrir uma pequena loja, Chen Te se depara com muitos desafios para permanecer no caminho da bondade.

A peça apresenta e discute o mundo em que vivemos, onde as relações interpessoais se dão em função de macroestruturas que definem interesses e necessidades da sociedade. Para isso, os atores assumem diferentes personagens, com a versatilidade proporcionada pela indumentária e pelo cenário. O canto (falado e coral) e a música executada ao vivo são potências de ação e de reafirmação do caráter reflexivo da obra.

“Brecht é um dos autores de teatro mais reconhecidos em todo o mundo e apresenta uma obra com forte caráter social. A estreia da nova temporada do espetáculo em Americana demonstra a relevância dada por nosso público ao teatro e à cultura e nós, da Sectur, esperamos encontrar todos no Lulu Benencase”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos gratuitos já podem ser retirados na bilheteria do teatro, até antes do início do espetáculo (sujeito a disponibilidade e lotação do espaço) ou pelo site www.entravip.com.br.

SERVIÇO:

ALMA BOA – Uma Parábola Chinesa

Teatro Municipal Lulu Benencase

Rua Gonçalves Dias, 696, Jd. Girassol – Americana/SP

Dia: 05 de maio (sexta-feira), às 20h

Grátis

Acessibilidade: LIBRAS

