UBS Cariobinha passa a atender no São Vito

UBS Cariobinha com mais carga

Para viabilizar as obras de reforma, previstas para terem início nos próximos dias, a Secretaria de Saúde de Americana irá transferir, temporariamente, os atendimentos da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Cariobinha para a UBS do bairro São Vito e a UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar).

A UBS do bairro São Vito está localizada na Rua Vicente Caravieri, nº 300, a cerca de 100 metros da UAD, na Rua Chucri Zogbi, nº 540.

O serviço será suspenso para a mudança de local a partir desta quarta-feira (3), e retomado na segunda-feira (8), a partir das 7h30, nos novos endereços.

Todos os profissionais e mobiliários da UBS Cariobinha serão transferidos e os usuários dos serviços serão atendidos em ambos os locais, até que as obras sejam concluídas.

De acordo com a Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, na UAD serão realizados os atendimentos médicos e de enfermagem, além da coleta de sangue. Já na UBS do São Vito serão efetuados procedimentos de enfermagem, como curativos, vacinas, entre outros.

Gualter questiona atuação do secretário de saúde de Americana

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações a respeito da atuação do secretário municipal de saúde de Americana.

No requerimento, o parlamentar destaca a importância do envolvimento da secretaria de Saúde no momento em que o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a UPA São José e a UNACON passam por um processo de transição da gestão, que passou a ser compartilhada com a Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Gualter relata no documento que, após ouvir relatos de que a presença do secretário municipal de Saúde tem sido questionada nos últimos meses, verificou-se que o atual secretário exerce atividades no Centro Universitário de Adamantina como professor e coordenador. “Ainda que seja permitida a acumulação de vínculos empregatícios, sabemos que a secretaria de saúde é a pasta de maior importância da Administração, com um orçamento estimado em R$ 325.332.274,00, para o próximo exercício”, menciona o vereador. “É de extrema importância que seu gestor esteja apto, comprometido e presente, por essas razões, estamos preocupados e questionando, pois esta universidade se encontra em uma cidade que fica a 500 quilômetros de Americana”, conclui.

