A deputada federal Rosana Valle assume o PL Mulher SP com apoio de Michelle



Bolsonaro este sábado (6/5). A posse para o biênio 2023/2024 será dada pela ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro, que comanda o PL Mulher Nacional. Demais personalidades e autoridades do partido são aguardadas na cerimônia, que tem início às 14 horas, no Hall Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) – avenida Pedro Álvares Cabral, 201 – Moema, São Paulo-SP.

Rosana está em seu segundo mandato no Congresso Nacional. Nas eleições de 2022, alcançou o posto da mais bem votada da história entre as deputadas federais eleitas pela Baixada Santista e região do Vale do Ribeira. Reeleita com 216.437 votos, a parlamentar se destaca em Brasília-DF ao lançar mão de posicionamentos firmes e, via de regra, antagônicos ao recém-empossado governo federal.

Com viés liberal na economia e defensora da liberdade de expressão e do direito individual, a congressista logo se credenciou como forte liderança do PL no Brasil.

O convite para assumir a ala feminina do partido no estado de São Paulo veio como consequência não apenas da excelente votação no pleito passado, mas, sobretudo, pelo desempenho que teve no núcleo duro da campanha do hoje governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos).

Em vídeo gravado dias atrás, em Brasília, ao lado de Rosana, Michelle Bolsonaro adiantou que uma das missões da deputada será potencializar o trabalho do PL Mulher bandeirante, tendo como objetivo principal aumentar a participação do público feminino na Política e em todas as esferas de poder.

Para Rosana, o convite feito pela mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, é motivo de honra, mas, também, lhe confere responsabilidade:

“É uma alegria estar filiada a um dos maiores partidos do Brasil e poder contar com a confiança de seus líderes. Vivemos um momento muito delicado no Brasil, repleto de desafios sociais e econômicos e que ainda é muito afetado por divisão e injustiças. Vou trabalhar pela união, pelo reforço do nosso time. E, para isso, vamos organizar uma agenda intensa, que incentive a adesão de mais mulheres ao PL, para que possam, inclusive, se preparar, caso desejem, para as eleições de 2024”.

O evento na Alesp está marcado para começar às 14 horas, no sábado. O senador da República Marcos Pontes, o Astronauta Brasileiro (PL-SP) e ex-ministro de Bolsonaro, deve comparecer à solenidade, além do presidente da Casa de Leis, deputado André do Prado (PL-SP) e demais parlamentares, prefeitos, vereadores e presidentes do partido no estado.

SERVIÇO:

Cerimônia de Posse da Presidência do PL Mulher do Estado de São Paulo

Data: 6/5 – Sábado

Horário: Às 14 horas

Local: Hall Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

Caetano acompanha recape na Rua das Paineiras

O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou na terça-feira (2) a execução de obras de recapeamento na Rua das Paineiras, no Jardim São Paulo.

De acordo com o parlamentar, a solicitação para o serviço foi feita à prefeitura após reclamações da população. “A via estava em péssimas condições, com vários buracos, que não só atrapalham o trânsito como colocavam em risco motoristas e pedestres, por ser uma rua de grande movimento”, explicou.

Durante o acompanhamento dos serviços, o vereador entrou em contato com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e foi informado que a obra de recapeamento asfáltico está sendo realizada pela empresa vencedora do processo licitatório e a previsão de execução é de cinco dias. “Soube através do secretário que as melhorias continuam em outros pontos da cidade”, concluiu Marcos Caetano.

