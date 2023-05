O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste inicia na próxima segunda-feira (8) a operação “mata barata” em todos os bairros da cidade. A Autarquia orienta para as medidas preventivas por conta da aplicação de inseticida na rede de esgoto, que pode ocasionar desalojamento de escorpiões e animais sinantrópicos, como baratas, aranhas, moscas, etc.

Um cronograma do serviço de desinsetização da rede de esgoto está sendo elaborado e será divulgado nesta sexta-feira (5) com os primeiros bairros que receberão, durante a próxima semana, a operação “mata barata”. Toda sexta-feira, o DAE divulgará no site e redes sociais os locais das semanas seguintes. Um carro de som circulará nas ruas alertando os moradores sobre o serviço.

Atenção para as medidas preventivas:

– Eliminar abrigos: entulhos, madeira, garrafas, mato alto, folhagem, galhos e frestas de muros e paredes;

– Mantenha o lixo em local adequado (tampado): baratas podem atrair escorpiões;

– Impedir acesso: manter ralos interno/externo e caixas de gordura bem vedadas, colocar tela em ralos da área externa.

– Checar: roupas, toalhas e calçados antes de usar.

– Sapos, lagartos, coruja e gansos se alimentam de escorpiões. Proteja-os.

Em caso de acidente com escorpiões, procure atendimento médico imediatamente e não realize procedimentos caseiros. Para mais informações e esclarecimentos entre em contato com a Vigilância em Zoonoses pelo telefone 3463-8099. Informações quanto a execução do serviço ligue 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite.