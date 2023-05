Covid. Americana tem melhor semana da história

Americana registra 24 casos de Covid-19

Entre os dias 20 e 27 de abril, a Vigilância Epidemiológica de Americana registrou 24 novos casos de Covid-19, sendo 20 após a realização de teste rápido (12 recuperados e 8 em isolamento) e 4 após PCR (2 recuperados e 2 em isolamento).

Quadro geral:

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 49.859 casos positivos, 1.019 óbitos, 10 em isolamento domiciliar e 48.830 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 108.075 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos:

Nesta sexta-feira (28), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 município é zero para leitos com respiradores (de 18 no total, nenhum ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 25 no total, nenhum ocupado).

Gualter Amado pede informações sobre atuação do secretário de saúde de Americana

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento pedindo informações a respeito da atuação do secretário municipal de saúde de Americana.

No requerimento, o parlamentar destaca a importância do envolvimento da secretaria de Saúde no momento em que o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a UPA São José e a UNACON passam por um processo de transição da gestão, que passou a ser compartilhada com a Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

Gualter relata no documento que, após ouvir relatos de que a presença do secretário municipal de Saúde tem sido questionada nos últimos meses, verificou-se que o atual secretário exerce atividades no Centro Universitário de Adamantina como professor e coordenador. “Ainda que seja permitida a acumulação de vínculos empregatícios, sabemos que a secretaria de saúde é a pasta de maior importância da Administração, com um orçamento estimado em R$ 325.332.274,00, para o próximo exercício”, menciona o vereador. “É de extrema importância que seu gestor esteja apto, comprometido e presente, por essas razões, estamos preocupados e questionando, pois esta universidade se encontra em uma cidade que fica a 500 quilômetros de Americana”, conclui.

Gualter questiona qual o entendimento jurídico da Administração, levando em conta os princípios da moralidade e da eficiência na prestação do serviço público. Diante do apontado, pergunta se existem acúmulo de cargo com obrigatoriedade de cumprimento de carga horária de outros secretários municipais e solicita relatórios de viagem dos veículos da prefeitura para a cidade de Adamantina. Questiona, ainda, se será tomada alguma providência diante do que foi relatado.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento