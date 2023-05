FLAAM leva a Santa Bárbara 15 escritores em parceria com Juca Jazz

Numa parceria com o Juca Jazz Festival, a FLAAM (Feira Literária de Americana)

leva, no domingo (30/04), 15 escritores a Santa Bárbara d’Oeste. Eles participarão na Mesa Literária da FLAAM, com exposição e venda de seus livros e trabalhos literários. O evento se inicia às 10h e segue até as 19h, no Centro de Memórias Antonio Carlos Angolini, em Santa Bárbara d’Oeste.

“O Juca Jazz Festival é um evento tradicional, que conta com apresentações musicais, gastronomia, artesanato, entre outros e nessa nova edição será promovido em Santa Bárbara d’Oeste. Estar presente nesse evento é uma forma de auxiliar na divulgação dos trabalhos literários de autores da região”, destacaram os organizadores da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

Estarão presentes compondo a área literária da FLAAM os escritores: Andrea Celegato, Bianca Camillo, Fernanda Oliveira, Gessica Fernandes, Jenny Rugeroni, Juliana Ferreira, Juliana Rossi, Juliano Schiavo, Katya Forti, Laura Soares de Andrade Santana, Magno Baldin, Márcia Tomiyama, Priscila Diniz, Projeto Colaborativo Segunda da Poesia e Rodrigo Carvalho.

O Juca Jazz Festival será promovido no Centro de Memórias Antonio Carlos Angolini, na R. João Lino, 362 – Vila Olinda, Santa Bárbara d´Oeste, das 10h às 19h, com entrada franca.

LANÇAMENTOS – Integrando a Mesa Literária da FLAAM haverá lançamentos de três livros: De relógio a dragão (organização de Márcia Tomiyama e Andrea Kluge); Meu baú de poesias (Juliana Rossi); e Adolescência em pauta (Juliana Ferreira).