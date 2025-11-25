Santander contrata assessores de investimentos em Sumaré e mais 17 municípios

Vagas em diferentes regiões são para contratação imediata e em regime CLT

Diante do crescimento na demanda de negócios no interior paulista, o Santander iniciou um novo ciclo de contratações de assessores de investimentos. As vagas fazem parte do Santander AAA, em regime CLT e com contratação imediata, e são para 18 municípios em diferentes regiões do estado.

As cidades são: Campinas, Sumaré, Limeira, Jundiaí, Atibaia, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Barretos, Araçatuba, Votuporanga, São José do Rio Preto, Marília, Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Alphaville.

Os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente. As inscrições para concorrer a vagas do Santander AAA devem ser realizadas pelo link: https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/pt-BR/SantanderCareers/job/Evergreen/Banco-de-Talentos—Assessor-de-Invest_Req1366120

“O dinamismo observado em diversas cidades do interior paulista tem sido fundamental para ampliar nossa presença, consolidando a estratégia de regionalização dos escritórios voltados ao atendimento de investidores e intensificando a atração de profissionais qualificados locais. Esse avanço nos aproxima ainda mais dos clientes, permitindo compreender com maior profundidade as especificidades culturais e econômicas de cada área e, assim, oferecer soluções de investimento mais precisas, alinhadas às necessidades e ao perfil de cada investidor”, destaca Marina Palmeira Bordignon, Head do AAA na Rede São Paulo Interior.

A certificação CPA-20 é pré-requisito para essa oportunidade, a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) é obrigatória em 90 dias e a CFP (Certified Financial Planner) considerada um grande diferencial.

O Banco oferece um modelo inovador e empreendedor que inclui uma carteira de clientes, remuneração meritocrática vinculada ao desempenho individual e oportunidades de crescimento em uma instituição internacional. Criado há três anos, o projeto AAA conta com 1,8 mil assessores contratados em todo o País. Atualmente, há mais de 200 cidades com presença de assessores AAA, dentro do processo de regionalização do Santander dos escritórios de atendimento a investidores.

Para garantir assertividade na conversa do profissional de assessoria com o investidor, o Banco implementou neste ano um novo assistente de inteligência artificial (IA) que oferece ao assessor o acesso a um vasto banco de informações.

A ferramenta permite que o assessor consiga de forma simples, rápida e personalizada cruzar informações-chave do cliente com dados de indicadores econômicos, recomendações de carteiras e produtos. Dentre os recursos disponíveis, está a sugestão de mensagens que garantirão um atendimento balizado por customização, precisão e agilidade.

Além de auxiliar o assessor a gerar as comunicações com o cliente, a ferramenta tem o humano em um papel relevante, sempre se certificando da confiabilidade das informações geradas e de que a comunicação atende ao que é necessário, possuindo todos os requisitos ideais para serem enviadas ao cliente.

