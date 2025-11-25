Duas ações diferentes realizadas pela Polícia Militar resultaram na prisão de suspeitos e na apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro e uma arma de fogo em Sumaré. As ocorrências foram registradas no último domingo (23) na Vila Soma e no Jardim Picerno, ambos considerados pontos recorrentes de tráfico na cidade.

Vila Soma

Durante patrulhamento de rotina na Rua das Orquídeas, na madrugada do domingo, os PMs visualizaram um indivíduo na porta de um barraco. Ao notar a aproximação da viatura, ele entrou rapidamente no local, levantando suspeita da equipe.

Na abordagem, foram encontradas porções de crack no bolso do suspeito. Ao ser questionado, ele admitiu que havia mais drogas dentro do imóvel, que estava desabitado. No interior, a PM localizou uma sacola com grande quantidade de entorpecentes, dinheiro, um celular e uma arma de fogo Taurus calibre 6.35 com numeração suprimida.

Ao receber voz de prisão, o indivíduo tentou evitar a detenção oferecendo à equipe a localização de outro barraco onde haveria mais drogas. No endereço indicado, os policiais apreenderam ainda mais substâncias ilícitas, além de uma faca, utensílios usados no preparo das drogas e uma balança de precisão.

Na ação houve apreensões: R$ 135,00 em dinheiro; 322g de cocaína; 16g de crack; 394g de maconha; 140g de ecstasy; 880g de droga sintética; 1 arma de fogo sem numeração (Taurus, cal. 6.35); 1 celular Galaxy. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde teve a prisão ratificada e permanece à disposição da Justiça.

Jardim Picerno- divisa Sumaré NOdessa

E no período da tarde, outra equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na Rua Virginio Basso, no Jardim Picerno. Os policiais visualizaram um homem com uma pochete, que fugiu ao notar a viatura e entrou em uma residência.

O suspeito foi localizado escondido sob a cama. Durante a vistoria, os policiais encontraram no telhado uma pochete contendo porções de drogas e dinheiro. Mesmo negando ser o proprietário do material, o detido indicou outra residência onde haveria mais entorpecentes. Em diligência, a equipe encontrou uma sacola com novas porções ilícitas.

E nesta ação houve a apreensão: R$ 80,05 em dinheiro; 122 microtubos de cocaína (172g); 69 papelotes de maconha (100g); 4 dray (4g); 35 pedras de crack (26g). O indivíduo também foi levado ao Plantão Policial e permaneceu preso. Ambas as ocorrências seguem sob investigação da Polícia Civil.

