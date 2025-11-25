Santa Bárbara tem “CESB de Portas Abertas” com oficinas, exposições e atividades gratuitas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove no próximo sábado (29), das 9h às 13h, o evento “CESB de Portas Abertas”, no Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste (CESB). A programação, que celebra os três anos de inauguração do local, inclui oficinas, exposições, atividades educativas, visitas e atrações para toda a família, de forma totalmente gratuita.

Ao longo da manhã, os visitantes poderão circular livremente pelo espaço e conhecer as diversas estações que fazem do CESB um dos maiores e mais completos centros ecológicos da região. O Centro Ecológico está localizado na Rua da Cachoeira, 1220, bairro São Joaquim.

Estarão disponíveis para visitação o meliponário, minhocário, estufa, mirante, simulador de erosão, mini-fazenda, herbário, artefatos indígenas, área de animais sinantrópicos e zoonoses, além da estrutura de equoterapia. As cooperativas Juntos Somos Fortes e Recicoplast também estarão presentes, apresentando seu trabalho de reciclagem no município.

A programação conta ainda com food truck, cama elástica, escorregador inflável e algodão doce gratuitos, além da apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal, marcada para as 12h.

O público poderá conferir a exposição de trabalhos escolares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, além de participar de uma série de oficinas temáticas. Entre elas, a Oficina de Plantio promovida pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), em parceria com alunos da Escola Estadual Comendador Emílio Romi.

A atividade envolve o plantio de sementes de árvores nativas da Mata Atlântica destinadas à restauração ecológica em áreas de nascentes e mananciais do município. Serão três turmas, com 20 vagas cada e inscrição prévia pelos seguintes links: 9h30, 10h30 e 11h30. Durante o evento, também haverá a distribuição de 500 mudas ao público.

O Cetras (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres) realizará apresentações às 9h, 10h e 11h, sem necessidade de agendamento. Já as equipes de Bem-Estar Animal e Divisão de Vigilância em Zoonoses estarão no local com feira de adoção, vacinação de cães e microchipagem de cães e gatos, por ordem de chegada.

Sobre o CESB

Inaugurado em novembro de 2022 pelo prefeito Rafael Piovezan, o CESB é um espaço referência em educação ambiental, com infraestrutura que inclui mini-fazenda, borboletário, meliponário, minhocário, mirante, herbário municipal “Prof. Dr. Lindolpho Capellari Jr.” e o Centro de Equoterapia, em fase final de implantação. As atividades permitem vivências pedagógicas em um verdadeiro laboratório a céu aberto.

Em 2024, mais de 7,6 mil pessoas participaram de atividades no local. Do total, mais de 6 mil estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio, de 40 escolas públicas e particulares, estiveram envolvidos nas 253 oficinas temáticas realizadas ao longo do ano.

CESB de Portas Abertas

Dia 29 de novembro (sábado)

Das 9h às 13h

Rua da Cachoeira, 1220, bairro São Joaquim

Entrada gratuita

