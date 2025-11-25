Ao menos 2 vereadores do PL de Americana usaram a sessão da Câmara de Americana desta terça-feira (25) para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), encarcerado desde o último sábado na Polícia Federal em Brasília. Thiago Brochi foi com uma camisa ‘#ForaMoraes’ atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal.

O vereador Marcos Caetano foi com uma cópia da constituição federal e com fitas pretas na boca, indicando algo como censura e proibição de falar.

Brochi atacou caso Banco Master, insinuando que a prisão de Bolsonaro seria cortina de fumaça para encobrir o caso do Banco Máster, que teria relações com Alexandre de Moraes e sua esposa.

Vereadores evitam manifestações e ‘povo na rua’

O tom adotado pelos vereadores foi parecido com o dos outros ‘liderados’ da direita pelo clã Bolsonaro. Foram ataques a Moraes e ao presidente Lula da Silva (PT), mas nada foi falado de manifestações nas ruas ou nas portas do quartéis ou qualquer outra medida mesmo para as redes sociais.

JULIANA NA DEFESA DA PRISÃO– A defesa da decisão de Moraes foi feita pela vereadora Juliana Soares (PT). Ela se ateve aos fatos ocorridos entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado que resultaram no encarceramento do ex-presidente.

