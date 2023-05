O Santander vai realizar um leilão de 86 imóveis, que estarão

disponíveis para lance até 8 de maio, às 15h. As ofertas, com descontos que superam 70%, podem ser conferidas pela plataforma da Superbid Exchange ou no portal www.santanderimoveis.com.br.

São lotes residenciais e comerciais localizados em 13 estados: Paraná (1), Bahia (2), Ceará (2), Goiás (1), Minas Gerais (15), Paraná (2), Paraíba (1), Pará (1), Pernambuco (5), Rio Grande do Sul (9), Rio de Janeiro (21), Sergipe (2), São Paulo (24). Na plataforma da Superbid Exchange, os interessados podem aplicar filtros para encontrar imóveis de acordo com a localização e o valor.

No Sudeste, que possui o maior número de oportunidades, também está localizado o lote com maior desconto do leilão: uma casa com 305 m2 em Santo André (SP), com lance inicial de R$ 263,3 mil (71% de deságio). Na capital paulista, um apartamento com 48,5 m2 está à venda com lance inicial de R$ 129,3 mil (21% abaixo do valor de avaliação). Em Ribeirão Preto (SP), um apartamento de 27 m2 recebe lances a partir de R$ 170 mil (44% de deságio).

Para os que procuram imóveis no Rio de Janeiro, uma casa em Magé (RJ), com 435 m2 pode ser adquirida a partir de R$ 291,8 mil (42% de deságio). Na capital fluminense, um apartamento com 51 m2 tem valor inicial de R$ 53,9 mil (62% abaixo do valor de avaliação). Quem em interesse por imóvel próximo à praia, duas opções estão disponíveis, com valores de R$ 110,4 mil e R$ 127,8 mil (ambas com deságio superior a 20%).

Em Pelotas (RS), uma casa com 360 m2 tem lance inicial de R$ 150,9 mil (46% de deságio). Já em Guaíba (RS), uma casa com 300 m2 recebe propostas a partir de R$ 188,9 mil (48% abaixo do valor de avaliação). Em Pérola (PR), um lote com 831 m2 é anunciado com valor a partir de R$ 87 mil (57% de deságio).

Para os interessados em imóveis no Nordeste, em Juazeiro do Norte (CE), uma casa com 125 m2 recebe lances a partir de R$ 80 mil (47% de deságio). Em Sobral (CE), uma casa com 200 m2 está disponível a partir de R$ 181,7 mil (47% de deságio). Em Petrolina (PE), uma casa com 156,2 m2 tem lance inicial de R$ 167,8 mil (44% de deságio). Já em Jaboatão dos Guararapes (PE), um apartamento de 67 m2 tem valor de venda a partir de R$ 220,9 mil (54% de deságio).

Os imóveis que tiverem débitos de IPTU e condomínio terão as dívidas quitadas até a data do leilão. O Banco oferece facilidades de pagamento, como o uso do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) como parte do pagamento. Para os residenciais o financiamento é de até 80% do valor do bem em até 420 parcelas; para salas comerciais o financiamento é em até 360 meses. Lotes e terrenos têm pagamento somente à vista. Demais condições devem ser consultadas no edital, disponível nos links de cada leilão ou no portal do Santander Imóveis.

Serviço

Leilão Santander

Data: 8 de maio

Horário: 15h

