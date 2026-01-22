Santos e Corinthians em empataram na noite desta quinta-feira em jogo da 1a fase do Campeonato Paulista. O Timão passou quase que o jogo todo na frente do alvinegro Praiano, mas o empate saiu já na prorrogação.

Yuri Alberto foi o destaque do primeiro tempo. Ele perdeu um pênalti e anotou o gol corintiano.

Gabigol bateu uma falta na entrada da área com muita força e o goleiro Hugo Souza não conseguiu segurar a bola. O resultado deixa os dois times no meio da tabela com boas chances de classificação para a fase final.

Santos encara o líder

No domingo, o Peixe encara o líder da fase Red Bull Bragantino. O Santos joga novamente na Vila Belmiro na partida marcada para as 16h.

