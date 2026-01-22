Mitos e verdades sobre rosácea

Dermatologista Fátima Tubini explica algumas hipóteses sobre a doença vascular inflamatória

A rosácea é uma doença vascular inflamatória que atinge a região centro fácil, deixando as bochechas avermelhadas, queimando e a pele sensível. Aparece normalmente em adultos entre 30 e 50 anos, sendo mais comum em mulheres com a pele mais clara, os casos em homens tende a ser mais graves e dificilmente atinge pessoas negras.

A doença aparenta alguns sinais e sintomas. “Vermelhidão na pele, dilatação de pequenos vasos permanentes, espessamento irregular, lobulado da pele do nariz e irritação nos olhos também são sintomas comuns, conjuntivite e ressecamento ocular podem aparecer em casos dessa doença” relata a médica dermatologista Fátima Tubini.

Não existe cura para a rosácea, mas há cuidados e tratamentos para controlar a doença. “O uso de bebidas alcoólicas, ingestão de alimentos muito quentes, frio e vento em excesso, exposição solar e estresse emocional devem ser evitados” conta Tubini que ressalta a importância de utilizar o protetor solar diariamente, evitar exercícios exagerados e visitar periodicamente um dermatologista.

Confira alguns mitos e verdades sobre a rosácea:

1. Atividade física não influencia na rosácea.

Mito. A atividade física é um dos fatores que influenciam na rosácea, devido a vasodilatação.

2. Não é necessário ter nenhuma restrição de cosméticos.

Mito. A rosácea deixa a pele sensível e com sensação de queimação, devido a isso é necessário tomar cuidado com os tipos de cosméticos utilizados, que devem possuir indicação médica.

3. Há predisposição genética para o aparecimento da rosácea.

Verdade. Foi observado que a origem da rosácea pode ocorrer devido a genética. Mas fatores externos podem agravar os sintomas.

4. Não existe tratamento para rosácea.

Mito. Embora não haja a cura para a rosácea, há tratamentos para controlar a doença como, remédios e aparelhos a base de luz.

5. A rosácea pode acometer outras partes do rosto, além das bochechas.

Verdade. Esta doença não atinge somente as bochechas, mas também os olhos, acarretando conjuntivite, dor e visão embasada.

Sobre a Dra. Fátima Tubini

Referência em cuidados e tratamentos dermatológicos, a Dra. Fátima Tubini atua na área da dermatologista há quase 20 anos. Com ampla experiência, a especialista é graduada em Ciências Médicas e possui o título de Especialista em Dermatologia concedido pela AMB e Sociedade Brasileira de Dermatologia. Em sua trajetória, trabalhou com o público infantil na área de pediatria. Atualmente, a profissional proporciona através de procedimentos dermatológicos e estéticos benefícios para a saúde e bem-estar dos seus pacientes.

