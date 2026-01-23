A Prefeitura de Americana iniciou a preparação da área que receberá o projeto Refloresta Americana, voltado ao plantio de 16.049 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado nas margens do Córrego Bertini. A ação abrange 9,6 hectares e integra o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente.

A primeira etapa do projeto será executada a partir deste sábado (24), às 9h, em parceria com a empresa Papirus, que fará a doação de 5 mil mudas.

Atualmente, a área passa por serviços de limpeza, abertura de covas para plantio, adubação e, posteriormente, receberá o cercamento necessário para a proteção das mudas.

Refloresta em Americana

Além do plantio, o PRAD, elaborado pela Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos, prevê a recuperação e a preservação de quatro nascentes e das Áreas de Preservação Permanente (APPs) existentes no local.

O projeto também contempla ações de conscientização da população, conduzidas pela Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, com foco na conservação da área recuperada.

“A área do Córrego Bertini sofreu, nos últimos anos, com incêndios e queimadas, que comprometeram a vegetação, o solo e a biodiversidade. A iniciativa contribui para a recuperação ambiental da região e para a preservação das áreas verdes do município”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O Córrego Bertini está localizado entre as regiões dos bairros Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini. O plantio previsto para sábado será realizado na Avenida Santa Cecília, em frente ao número 1.159, no Parque Nova Carioba.