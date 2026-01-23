O partido Republicanos oficializou esta semana em Americana a pré-candidatura de Ricardo Molina ao cargo de deputado estadual por São Paulo. O evento contou com a presença do deputado federal e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e do presidente estadual da sigla, Roberto Carneiro, e reuniu representantes de mais de 45 cidades, além de cerca de 400 pessoas, incluindo importantes lideranças políticas da região.

Entre as autoridades presentes também estiveram prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças locais, como Henrique do Paraíso, prefeito de Sumaré, Jairo de Góis, prefeito de Anhembi, e Joãozinho Altarugio, prefeito de Corumbataí.

Molina e seus 52 mil votos

Ricardo Molina chega à disputa fortalecido pelo desempenho obtido na última eleição, quando conquistou mais de 52 mil votos, consolidando-se como um dos principais representantes políticos da região.

Atualmente, ele atua como assessor especial do governador Tarcísio de Freitas, exercendo um papel estratégico como ponte entre os municípios da região e o Governo do Estado, levando demandas locais e contribuindo para a viabilização de recursos e investimentos.

Na avaliação de Molina, a pré-campanha já começa estruturada, com a formação de um grupo estratégico e foco em um trabalho intenso ao longo do processo eleitoral.

Durante o evento, Marcos Pereira destacou o apoio do partido à pré-candidatura e afirmou que, a pedido de Molina, já foram destinados R$ 2,5 milhões em recursos para os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. Segundo ele, o Republicanos está confiante no projeto político e acredita que Ricardo Molina reúne todas as condições para conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.

