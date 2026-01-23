O vereador barbarense Felipe Corá (PL) anunciou esta quinta-feira que vai passar por uma cirúrgia bariátrica. Ele também anunciou que vai se afastar do mandato no período de recuperação da operação.

Em depoimento por vídeo, o vereador- que está no segundo mandato- relata que já tentou várias formas de perder o excesso de peso, mas que a decisão desta vez veio após avaliação com equipe médica.

Depoimento Corá nas redes sociais Quero falar com vocês de coração aberto. Há anos eu luto contra a obesidade. Já tentei diferentes caminhos, tratamentos e alternativas, como o balão gástrico, mas infelizmente não tive o resultado esperado.

Depois de muita conversa com médicos e com a minha família, tomei uma decisão importante: vou passar pela cirurgia bariátrica.

Vou precisar me afastar do trabalho por algumas semanas para me recuperar, mas logo estarei de volta, com mais saúde, mais disposição e a mesma coragem de sempre de lutar pelas pessoas.