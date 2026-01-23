Pavimentação no Distrito Industrial de Cillo avança com obras de drenagem

Prefeitura de Santa Bárbara investe R$ 7 milhões em parceria com Governo Federal

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue avançando com as obras de pavimentação no Distrito Industrial de Cillo. Equipes atuam na execução do sistema de drenagem pluvial, com a instalação de tubulações, caixas coletoras e serviços de compactação do solo.

O projeto contempla as ruas Tupis, Francisco Egydio de Godoy, Antônio Pedroso, Aniz Baruque, José Nicolau Lux, João Braulino, além da Rodovia Ernesto de Cillo.

Investimento

Com investimento superior a R$ 7 milhões, a intervenção é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana.

