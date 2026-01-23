O radialista Cézar Polidoro e o empresário Du Dama Bier passam a atuar no gabinete do vereador Gutão do Lanche (Agir).

Gutão está na base do governo Chico Sardelli (PL), apesar de fazer críticas vez ou outra nas sessões da Câmara.

Cezinha é radialista com décadas na comunicação e na política de Americana, tendo sido candidato a vereador várias vezes.

Ele foi de várias rádios da cidade e estava estabelecido no Grupo Liberal nos últimos anos.

Já Du Dama Bier é da Paroquia Santa Rita de Cássia na região da Balsa.

Cézar Polidoro mais de 1 mil votos

Polidoro teve 1112 votos na última eleição e Du foi candidato pela primeira vez, alcançando 468 votos na região do Orquídeas e Balsa.

