Senac oferece mais de 20 mil vagas em cursos na Região Metropolitana de Campinas no primeiro semestre de 2026

Capacitações atendem desde quem busca o primeiro emprego até profissionais em processo de atualização ou recolocação

As unidades do Senac em Limeira, Piracicaba, Campinas, Rio Claro, Itapira, Americana, Mogi Guaçu e do Centro Universitário – Águas de São Pedro oferecem, juntas, 22.461 vagas para uma ampla programação de cursos no primeiro semestre de 2026, voltada à formação profissional e ao atendimento das demandas do mercado de trabalho regional. Do total de oportunidades, 13.149 vagas são para bolsas de estudo 100% gratuitas, oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade, iniciativa que garante acesso à formação profissional. As 9.312 vagas restantes correspondem a cursos pagos, que contemplam diferentes áreas do conhecimento, com a possibilidade de descontos oferecidos pela instituição, conforme orientações do guia no site Senac São Paulo.

As capacitações seguem o conceito do Jeito Senac de Educar, que alia teoria e prática, docentes com experiência no ambiente profissional, metodologias atualizadas e foco no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais exigidas pelo mundo do trabalho. A proposta é preparar os estudantes para atuar de forma ética, crítica e alinhada às demandas atuais do mercado.

No Senac Limeira, a programação reúne cursos como Técnico em Estética, Técnico em Massoterapia, Técnico em Paisagem e Técnico em Multimídia, formações que aliam prática e conhecimento técnico para atender às demandas das áreas de bem-estar, saúde e comunicação digital.

Já no Senac Piracicaba, ganham relevância cursos como Técnico em Paisagismo, Cabeleireiro, Cuidador de Idoso, Técnicas de Machine Learning, Especialização Técnica em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, contemplando desde áreas tradicionais até competências tecnológicas, alinhadas às atuais exigências do mercado profissional.

No Senac Campinas, a grade de cursos contempla opções como Storytelling e Storydoing como Estratégia de Comunicação, Prática Profissional em Design, Especialização Técnica em Enfermagem em Urgência e Emergência, Business Intelligence como Estratégia de Gestão, Síndico, Técnico em Marketing e 5S Aplicado à Logística, voltadas ao desenvolvimento de competências estratégicas, criativas e técnicas.

No Senac Rio Claro, estão disponíveis formações como Produção e Design para Webgames, Inclusão de Pessoas com Deficiência para Educadores e Inteligência Artificial: conceitos e práticas, que integram inovação, tecnologia e educação inclusiva.

No Senac Itapira, a novidade para 2026 é a oferta de cursos técnicos no formato híbrido, que combinam aulas presenciais na unidade com atividades em plataforma EAD. Entre as formações previstas para o primeiro trimestre estão os cursos Técnico em Contabilidade, Técnico em Marketing e Técnico em Farmácia. Também permanecem como opções de referência os cursos de Idiomas — Inglês e Espanhol, além de Bombeiro Civil, Reciclagem de Bombeiro Civil e formações na área de Computação Gráfica, como Editoração com Photoshop, Illustrator e InDesign.

No Senac Americana, a programação reúne formações como Captação de Vídeos com DSLR ou Mirrorless, Especialização Profissional Técnica em Enfermagem do Trabalho, Ilustração Digital para Animação 2D, Inteligência Artificial Aplicada aos Pequenos Negócios, Marketing: ferramentas, Modelos e Estratégias para a Inovação e Narração de Histórias para Educadores, cursos que integram tecnologia, criatividade, gestão e saúde.

No Senac Mogi Guaçu, a programação contempla cursos como Técnico em Teatro, Técnico em Massoterapia, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Estilismo e Coordenação de Moda, formações que atendem a diferentes perfis e interesses profissionais, promovendo capacitação técnica, expressão criativa e preparação para o mundo do trabalho.

No Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro, os destaques são para os cursos como Garçom, Cozinheiro, Formação de Bartender: Mixologia, Básico em Vinhos — degustação, harmonização e serviço, Formação Básica em Chocolataria e Avaliação Sensorial de Bebidas: fundamentos e técnicas, formações voltadas à qualificação profissional nas áreas de Gastronomia, Bebidas e Alimentos e Hospitalidade.

As capacitações representam uma oportunidade para quem busca o primeiro emprego, deseja se recolocar no mercado de trabalho ou pretende atualizar conhecimentos e desenvolver novas habilidades. As inscrições e informações detalhadas sobre pré-requisitos, carga horária e início das turmas podem ser consultadas diretamente nos sites das unidades (www.sp.senac.br).

Serviço: Programação 1º semestre

Senac Águas de São Pedro

Endereço: Av. Carlos Mauro, s/n – Águas de São Pedro/SP

Site: https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-aguas-de-sao-pedro

Senac Americana

Endereço: R. Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila São Pedro – Americana/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Senac Campinas

Endereço: R. Sacramento, 490 – Centro – Campinas/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-campinas

Senac Itapira

Endereço: Praça Bernardino de Campos, 150 – Centro – Itapira/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-itapira

Senac Limeira

Endereço: R. Quadros Sobrinho, 1 – Centro – Limeira /SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-limeira

Senac Mogi Guaçu

Endereço: R. Adélino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu

Senac Piracicaba

Endereço: R. Santa Cruz, 1148 – Alto – Piracicaba/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-piracicaba

Senac Rio Claro

Endereço: Av. 2, 720 – Centro – Rio Claro/P

Site: https://www.sp.senac.br/senac-rio-claro

