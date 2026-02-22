Após classificação dramática para as quartas de final, o Santos de Neymar está eliminado do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Peixe visitou o valente e perigo Novorizontino, no interior paulista, saiu atrás, foi buscar o empate, mas sofreu um duro golpe no último lance da partida para se despedir precocemente do Estadual: 1 a 0.

Com o resultado, o Grêmio Novorizontino avança para as semifinais e, consequentemente, sacramenta a manutenção da melhor campanha geral do Paulistão, garantindo o direito de decidir a próxima fase em casa. Do outro lado, o Alvinegro Praiano fica com a frustração e volta suas atenções para o Brasileirão.

Erro de Neymar marca primeira etapa

O início do jogo foi marcado por muito estudo no Jorjão. Sem grandes acelerações, Novorizontino e Santos concentraram suas forças no setor de meio campo, e o que se viu foi muita entrega e pouca inspiração.

Para se ter uma ideia, a primeira oportunidade de perigo da partida surgiu aos 39 minutos, quando Titi Ortiz cobrou escanteio fechado e encontrou Robson, que testou firme e viu a bola sair rente ao travessão. Em resposta, o Peixe chegou com velocidade e Gabigol recebeu em condições para finalizar.

Antes dele, porém, o goleiro Jordi se antecipou, fez o corte e a bola caiu nos pés de Neymar. O camisa 10 ajeitou para Rony, que bateu firme e parou em Dantas, que salvou em cima da linha. O empate parecia ser o resultado do primeiro tempo, mas, aos 45, um erro de Neymar custou caro. O astro santista errou passe no campo de defesa e entregou um presente para Tavinho, que invadiu a área e cruzou para Rômulo empurrar para o gol vazio. Santos empata, mas o Tigre “ataca” no apagar das luzes.

Na volta do intervalo, como era de se esperar, o Santos ficou com a bola em busca de uma pressão pelo empate, mas a primeira tentativa foi do Grêmio Novorizontino. Aos três, Rômulo recebeu pelo lado direito, na altura do círculo central, observou o goleiro do Santos adiantado e arriscou de muito longe, buscando fazer o gol que Pelé não fez.

O Rômulo, assim como o Rei, também não conseguiu essa proeza e parou em defesa tranquila de Brazão. Mesmo em dificuldade, o Peixe se manteve no ataque e foi premiado aos 20, quando Gabriel Bontempo aproveitou sobra na entrada da área, após furada bisonha de Gabigol, e finalizou no cantinho, sem chances para Jordi: 1 a 1.

O gol deu ainda mais confiança para o Santos, que chegou a flertar com a virada em finalização de Moisés, mas foi o Novorizontino quem deu o cheque mate.

Já nos acréscimos, literalmente no último lance do jogo, Vinícius Paiva fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Léo Naldi, que testou no cantinho e garantiu a classificação aurinegra.

