São Paulo acerta a contratação de Dorival Júnior. Campeão da Copa

do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo em 2022, o técnico já conversou com alguns jogadores do elenco e é aguardado nas próximas horas para assinar o contrato.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto.

O Clube agradece aos profissionais pela dedicação de todos durante o período de quase 18 meses de trabalho nesta passagem que trouxe dois vice-campeonatos como resultados esportivos mais relevantes.

O São Paulo Futebol Clube destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento.

