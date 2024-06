São Paulo bate Bahia de Ceni (3-1) e sobe na tabela

O São Paulo bateu o Bahia do ídolo tricolor Rogério Ceni por 3 a 1 e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro.

O SPFC agora soma 21 pontos e está no Top 5 da tabela, apenas 3 pontos dos líderes (Flamengo e Palmeiras ainda jogam na rodada).

Gols do São Paulo

Calleri abriu o placar da partida em um jogo com muito frio no Morumbis.

Os destaques do Tricolor foram Luciano (gol e assistência) e Ferreirinha (autor do gol mais bonito do jogo).

O Bahia, que ainda divide a liderança do Campeonato com o Flamengo, teve seu gol anotado por Gilberto.

O Tricolor Paulista volta a jogar na quarta-feira. Desta vez em Curitiba, contra o Athlético PR.

