O São Paulo foi a Guayaquil e bateu o Barcelona local por 2 a 0

e mostrou que não está morto na Copa Libertadores. O jogo marcou a estreia oficial do técnico argentino Zubeldia, nova esperança da torcida tricolor.

O Tricolor subiu para a segunda posição no grupo no encerramento do turno com 6 pontos- 1 a menos que o Talleres (ARG).

O São Paulo volta a jogar na segunda-feira no clássico contra o todo poderoso Palmeiras, que também disputa a Libertadores e luta por um inédito tricampeonato Brasileiro.

