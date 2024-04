Influencers no Brasil apresentam ER 72% maior do que marcas

HypeAuditor, ferramenta analítica de marketing de influencers

revelou os resultados de seu estudo mais recente, lançando luz sobre as diferenças marcantes nas Taxas de Engajamento (ER) entre influenciadores e marcas no Instagram.

O estudo, realizado em abril de 2024, analisou as Taxas de Engajamento de 3.095.993 influenciadores e 1.160.112 contas de marcas no Brasil. As descobertas fornecem insights inestimáveis sobre a dinâmica do engajamento do público no âmbito do marketing nas redes sociais.

As principais descobertas da pesquisa revelam uma diferença importante nas Taxas de Engajamento entre influenciadores e marcas em diversas categorias de quantidade de seguidores:

Para contas com 1k-10k seguidores, Influenciadores exibiram uma ER de 1,62%, em comparação com as Marcas, que apresentaram uma ER de 0,47%.

Na faixa de 10k a 50k seguidores, Influenciadores mantiveram uma ER de 0,66%, enquanto as Marcas ficaram atrás com uma ER de 0,18%.

Da mesma forma, na faixa de 50k a 500k seguidores, Influenciadores sustentaram uma ER de 0,55%, enquanto as Marcas registraram uma ER de 0,1%.

Contas com 500k a 1 milhão de seguidores mostram uma ER de 0,63% para Influenciadores e uma ER de 0,1% para Marcas.

Notavelmente, para contas com mais de 1 milhão de seguidores, Influenciadores apresentam uma ER de 0,71%, superando as Marcas com uma ER de 0,12%.

No geral, o estudo conclui que os Influenciadores têm uma ER média de 1,4%, significativamente maior do que as Marcas, com uma ER média de 0,39%.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Essas descobertas destacam o impacto considerável que os influenciadores têm em impulsionar o engajamento do público no Instagram. Com Taxas de Engajamento consistentemente mais altas em todas as categorias de quantidade de seguidores, os influenciadores emergem como figuras fundamentais na formação das interações do consumidor e na promoção da afinidade com a marca.

A disparidade nas Taxas de Engajamento entre influenciadores e marcas promove uma análise mais detalhada dos fatores subjacentes que impulsionam o engajamento do público. Os influenciadores muitas vezes possuem uma conexão mais íntima com seus seguidores, promovendo um senso de autenticidade e identificação que ressoa com o público. Além disso, os influenciadores utilizam técnicas de storytelling e estratégias de conteúdo personalizadas de forma habilidosa, gerando níveis mais altos de interação do público.

Em contrapartida, as marcas frequentemente enfrentam desafios ao navegar na linha tênue entre conteúdo promocional e engajamento autêntico. Embora as marcas possam se destacar na entrega de mensagens de marketing polidas, às vezes lutam para estabelecer conexões genuínas com seu público, levando a Taxas de Engajamento mais baixas.

À medida que as marcas continuam a navegar pelo cenário em constante evolução do marketing de mídia social, essas insights servem como um chamado para reavaliar as estratégias e incluir o marketing de influência em seu mix de marketing.

Sobre HypeAuditor:

Fundada em 2018, HypeAuditor é líder em análise transparente de marketing de influência, livre de fraudes e baseada em inteligência artificial. Sua plataforma inclui análises para Instagram, TikTok, YouTube, Twitch e Twitter, bem como um conjunto de ferramentas de descoberta de influenciadores, gestão de campanhas, análise de mercado e concorrência e relatórios que integram um avançado sistema de detecção de fraudes baseado em IA.

A plataforma HypeAuditor possui mais de 500.000 usuários, e seus principais clientes incluem Dior, GroupM, Influence4You, L’Oréal, Ogilvy, TAKUMI, Traackr e Unilever.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP