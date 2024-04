Rockabilly Day SBO" celebra os anos 50 no próximo dia 4

A 2ª edição do “Rockabilly Day SBO” já tem data marcada, 4 de maio

sábado, das 14 às 22 horas, no Museu da Imigração. O objetivo é celebrar a cultura e arte dos anos 50. O evento é promovido pela RDSBO, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A entrada é franca.

O Rockabilly Day SBO terá música, com as bandas Cry Baby (14 horas) e TRAJ (15 horas), DJ Wagnão – vinil (17 horas), banda Run Devil Run (19 horas), banda Ruby Woo (21 horas). Ás 18 horas terá concurso de pin´ups e às 20 horas, concurso de dança rockabilly. Além de expositores, food trucks, área kids e comemoração do aniversário de 15 anos do Moto Clube Perdidos. A sugestão é ir a caráter – saia rodada e topete e reviver os anos 50.

Confira a programação:

14 h – Banda Cry Baby

15 h – Banda TRAJ

17 h – DJ Wagnão (vinil)

18 h – Concurso de Pin´ups

19 h – Banda Run Devil Run

20 h – Concurso de Dança Rockabilly

Serviço:

2º Rockabilly Day SBO

Dia 4 de maio, sábado, das 14 às 22 horas

Local: Museu da Imigração (Rua João Lino, 371 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Classificação Livre

Entrada gratuita

