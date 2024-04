Mulher vai parar no hospital após beber insetos em café de máquina

Uma mulher de 21 anos passou 36 horas na UTI

(unidade de terapia intensiva) após sofrer uma reação alérgica grave ao beber café contaminado com insetos no Aeroporto de Palma de Mallorca (Ilhas Baleares, Espanha), informaram as mídias locais na quarta-feira.

De acordo com as testemunhas a mulher, que trabalha em uma companhia aérea, assim que provou o café, percebeu um gosto estranho e, quando colocou a colher, descobriu que o copo continha vários insetos.

Pouco tempo depois de ingerir um pouco de café com insetos, ela sofreu um choque anafilático. Seu rosto começou a inchar e ela teve dificuldade para respirar.

A vítima foi imediatamente tratada pelos serviços médicos do aeroporto e posteriormente transferida para uma clínica local.

