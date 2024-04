O corpo de um homem foi encontrado no rio Piracicaba na noite desta quinta

A polícia acredita que possa ser do professor desaparecido Valdir Seije Ito, de 65 anos, pela localização do cadáver: próximo à Ponte do Caixão. Foi nas imediações desta região da cidade que o docente foi visto por testemunhas pela última vez, em meados de abril.

A família do professor foi chamada para reconhecimento na manhã desta sexta-feira (26). O corpo estava em avançado estado de decomposição e, por isso, no Boletim de Ocorrência foi registrado como “desconhecido”.

Também foi levantada a suspeita de o cadáver ser do diretor de escola Valmir Alves de Azevedo, de 59 anos, desaparecido desde 22 de março. No entanto, como diretor sumiu na região de Santana e Santa Olímpia, a tese mais forte foi para o desaparecimento do professor Ito.

Mais notícias da cidade e região

O professor de ciências Valdir Seije Ito desapareceu após solicitar um carro por meio de aplicativo para comparecer à festa de um amigo. Foi em 16 de abril.

De acordo com familiares, ele deixou sua residência por volta das 19h, vestindo pijama e chinelos, sem levar o aparelho celular e seus óculos. Ele entrou no carro de aplicativo e seu destino permanece desconhecido, apesar de surgirem relatos de possíveis desembarques na avenida Cruzeiro do Sul, próximo a um restaurante, e também em Santa Teresinha.

Após Jornal de Piracicaba

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP