São Paulo e Santos caem em Minas. Tricolor pro lanterna

O Tricolor perdeu de 2 a 1 para o América-MG com um a mais e desperdiça chance de se aproximar do G-6. O time paulista chegou a empatar em 1 a 1 com gol de Alexandre Pato, mas tomou o gol derradeiro no finalzinho da partida, aos 45′ do segundo tempo.

O próximo confronto do Tricolor é no Morumbi contra a LDU, quinta-feira (31), às 19h, pelo duelo de volta das quartas de final da

São Paulo como visitante no Brasileirão 2023:

10 jogos

5 Derrotas

5 Empates

0 VITÓRIA

Santos é derrotado pelo Atlético-MG e perde chance de deixar a zona de rebaixamento

Essa foi a quinta derrota seguida como visitante do Peixe, que não ganha fora há mais de três meses.

A quinta derrota seguida como visitante manteve o time da Vila Belmiro na zona de rebaixamento, com os mesmos 21 pontos do Bahia, ficando atrás no saldo de gols (-6 a -13). Já o Atlético-MG chegou aos 30 e subiu para o oitavo lugar, se aproximando da zona de classificação à Libertadores.

