Faustão recebe coração. Operação de transplante dura 2h30

Faustão recebe coração para transplante

Hospital Albert Einstein confirma a cirurgia de transplante de coração feita no apresentador de 73 anos. O procedimento durou 2h30 e o apresentador segue na UTI.

O apresentador teve seu estado de saúde agravado nos últimos dias, foi surpreendido com a notícia da chegada do órgão compatível neste domingo (27).

Com isso, segundo boletim médico divulgado pelo centro médico e assinado pelo cardiologista Fernando Bacal, que cuida do artista, a cirurgia aconteceu no início desta tarde e durou cerca de 2h30. “O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”, informou o comunicado enviado à imprensa.

Segundo o boletim médico, “assim que o hospital Albert Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, ainda nesta madrugada, foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B”, o mesmo do apresentador.

NOTA À IMPRENSA do Ministério da Saúde

Atualização de transplantes de coração realizados nesta semana

Apresentador Fausto Silva recebeu um coração neste domingo (27)

O Ministério da Saúde informa que, na última semana, entre 19 e 26 de agosto, foram realizados 11 transplantes de coração no país, sendo sete no estado de São Paulo, unidade da federação com maior volume de cirúrgias do tipo. Neste domingo (27), mais um paciente na capital paulista foi contemplado com um um novo coração, neste caso, também priorizado na fila de espera em razão de seu estado muito grave de saúde – o apresentador Fausto Silva. Ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados.

No primeiro semestre de 2023 foram realizados 206 transplantes de coração no Brasil, o que representa aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

