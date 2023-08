Luiz Geraldo Cordeiro está desaparecido em Nova Odessa.

Ele é de família tradicional da cidade e amigos pedem ajuda para que ele seja o mais breve encontrado. Proprietário de um dos mais famosos despachantes da cidade. O alerta foi dado neste sábado e neste domingo amigos começaram a pedir ajuda para encontrá-lo também usando as redes sociais.

Mais notícias da cidade e região

Ele tem 59 anos e a últimas vez que foi visto foi na última sexta-feira (dia 25).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP