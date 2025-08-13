São Paulo segura 2 pênaltis e agora decide em casa

Atlético Nacional e São Paulo ficaram no empate sem gols na noite desta terça-feira (12), no jogo de ida da série eliminatória válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O placar terminou 0 a 0, mas não foi por falta de oportunidades. Os colombianos criaram diversas oportunidades para saírem do Atanasio Girardot com a vitória, mas pararam na trave e no goleiro Rafael, que defendeu pênalti cobrado por Cardona.

O camisa 10 também desperdiçou uma penalidade no primeiro tempo.

Passado o susto em Medellín, o Tricolor Paulista decidirá a classificação para a próxima fase da competição continental no Morumbis. A partida será disputada na terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília).

São Paulo

Antes de buscar a vaga nas quartas de final da Libertadores, o Tricolor terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (16), Crespo e companhia visitam o Sport Recife, às 18h30.

